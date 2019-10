Täuschend echt soll die Waffe ausgesehen haben, mit der ein 32 Jahre alter Bulgare in Bad Salzuflen in einem Video posierte. Foto: dpa

Von Florian Weyand

Bad Salzuflen (WB). Ein Spezialeinsatzkommando hat am Mittwoch in Bad Salzuflen einen Mann festgenommen, der zuvor in einem Video anderen Personen gedroht hatte.

»In dem Video war der 32 Jahre alte Bulgare mit einer Schnellfeuerwaffe aufgetreten, die täuschend echt aussah«, sagt Polizeisprecher Lars Ridderbusch. In seiner Vernehmung gab er an, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handeln würde. Das Video wurde an mehrere Personen geschickt und anschließend an die Beamten weitergeleitet.

Motivsuche ist noch Gegenstand der Ermittlungen

Die Polizei nahm den Mann fest. Weil kein Haftgrund vorlag, konnte er die Wache nach einer Vernehmung wieder verlassen. Das Motiv für die Aufnahme des Videos ist laut Polizei noch unklar.

»Warum und weshalb der Mann anderen Menschen mit einem Video gedroht hat, ist noch Teil der Ermittlungen«, sagt Ridderbusch. Ein Terrorverdacht liege aber ausdrücklich nicht vor, sagt der Polizeisprecher.