In diesem Gefängnis in der serbischen Stadt Novi Sad sitzt der in Deutschland geflohene Häftling Daniel V.

Von Florian Weyand

Bad Salzuflen/Bielefeld (WB). Mehr als sechs Wochen nach der Festnahme des entflohenen Häftlings Daniel V. sitzt der 32-Jährige immer noch in einem Gefängnis in Serbien . Ob er an Deutschland ausgeliefert wird, ist offen.

»Der Stand ist unverändert«, teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bielefeld mit. Daniel V. müsse sich in Serbien erst für Straftaten verantworten, die er dort begangen haben soll, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Daniel V. soll in Serbien eine Schlägerei angezettelt haben

Ihm werde unter anderem vorgeworfen, dass er in Serbien einen Polizisten angegriffen und eine Schlägerei angezettelt haben soll. Zudem soll er einen Raub begangen haben. Bei seiner Festnahme in der Nähe von Novi Sad soll er mit zwei Messern bewaffnet gewesen sein . »Der Gesuchte wurde in Serbien aufgrund eines serbischen Haftbefehls festgenommen«, teilt die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anfang Oktober in einer E-Mail mit.

Verlässt er das serbische Gefängnis als freier Mann?

Möglich ist, dass Daniel V. nach abgesessener Haftstrafe in Serbien das Gefängnis als freier Mann verlässt. Der Grund: Serbien liefert keine eigenen Staatsangehörigen an das Ausland aus. Daniel V. hat die deutsche, aber auch die serbische Staatsbürgerschaft.

32-Jähriger flüchtete beim Besuch der Eltern in Bad Salzuflen

Daniel V. war Anfang 2015 wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Weil er nach Verbüßung als Gefahr galt, kam er in die Sicherheitsverwahrung der JVA Werl. Beim Besuch seiner Eltern in Bad Salzuflen konnte er im März fliehen.