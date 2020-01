Bad Salzuflen (WB/in). Die dreitägige Verbrauchermesse „Haus, Garten, Touristik, Hochzeit” hat in diesem Jahr deutlich mehr Besucher als 30.000 angezogen. „Das war in der 28-jährigen Geschichte Rekord“, sagte Andreas Reibchen, Geschäftsführer des Messezentrums in Bad Salzuflen, am Sonntag.