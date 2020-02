Von Christian Althoff

Mehr als 200.000 Analysen pro Tag in Bad Salzuflen

Krone ist ein Großlabor mit 500 Mitarbeitern – Ärzten, Biologen, Chemikern, Medizinisch-Technischen Assistenten, Biologisch-Technischen Assistenten, Verwaltungskräften und Kurierfahrern. „Unsere 120 Wagen sind jeden Tag in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus unterwegs, um Blutproben und anderes Material aus Arztpraxen, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern abzuholen“, sagt Prof. Tiemann. Pro Tag würden in Bad Salzuflen mehr als 200.000 Analysen erstellt – wobei zum Beispiel ein Blutbild mit einer Vielzahl von Parametern nur als eine Analyse gezählt werde.

Die Naturwissenschaftler im Labor Krone sind auch auf die Diagnostik von Infektionserregern spezialisiert. Deshalb war für sie klar, dass sie auch die Analyse des neuen Coronavirus anbieten würden.

„Kochrezept“ entwickelt

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin ist das Nationale Referenzzentrum für die Überwachung des neuen Coronavirus in Deutschland. Bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten arbeitet das RKI mit sogenannten Konsiliarlaboren zusammen, die für einen bestimmten Erreger eine besondere Kompetenz haben. Das Labor Krone etwa ist Konsiliarlabor für Syphilis-Erreger, die Charité für Coronaviren.

Prof. Tiemann: „Bildlich gesprochen wurde in den letzten Wochen an der Charité ein Kochrezept entwickelt, das es uns und anderen Laboren ermöglicht, Corona-Tests anzusetzen.“ Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums können landesweit aktuell zehn Labore diese Analyse durchführen.

Bisher noch kein positiver Fall

„Die Ärzte nehmen mit einer Art Wattestäbchen einen Abstrich aus dem Rachen oder der Nase und geben unseren Fahrern die Probe in einem Röhrchen mit.“ Im Moment seien es täglich acht bis zehn Proben, die mit einem Untersuchungsauftrag auf Corona im Labor Krone ankämen, sagt Carsten Tiemann. Da an der Watte alles Mögliche hafte, würden die Labormitarbeiter als erstes die DNA des Erregers isolieren. Die weitere Analyse laufe vollautomatisch in computergesteuerten Geräten ab. „Die Menge der unbekannten DNA vom Wattestäbchen ist so gering, dass wir sie nicht mit der DNA des Coronavirus abgleichen können. Deshalb wird die DNA vom Wattestäbchen immer und immer wieder kopiert, um sie zu vermehren.“ Das finde in einer speziellen Flüssigkeit statt, einem sogenannten Reaktionsansatz, dessen Rezeptur von der Charité stamme. Prof. Tiemann: „In dieser Flüssigkeit befindet sich ein Signalmolekül. Es wird aktiviert, sobald eine Übereinstimmung der DNA vom Wattestäbchen mit der des Coronavirus erkennbar ist und lässt eine Anzeige am Computer ausschlagen.“ Je eher das Signal aktiviert werde, um so mehr Coronaviren seien in dem Abstrich des Patienten. „Bisher hatten wir aber noch keinen positiven Fall.“

Analyse dauert 90 Minuten

Die gesamte Analyse dauere 90 Minuten. „Wir haben sechs Geräte, die jeweils 90 Proben aufnehmen, so dass wir im Ernstfall mehrere hundert Abstriche am Tag untersuchen könnten“, sagt der Laborleiter. Das Labor habe nach der Schweinegrippe-Epidemie technisch aufgerüstet: „Da haben wir in sechs Wochen 30.000 Test gemacht.” Tiemann rechnet allerdings nicht damit, dass es beim Coronavirus zu solchen Zahlen kommen wird. „China erwartet in diesen Tagen den Höhepunkt der Infektionszahlen.“

Der Biologe sagt, man sehe beim Coronavirus überwiegend einen milden Verlauf. Trotzdem sei es gut, dass Menschen nach Rückkehr aus dem Risikogebiet in Deutschland für zwei Wochen in Quarantäne kämen. „Wir wissen noch nicht alles über das Virus. Zum Beispiel, ob es sich verändert.“ Auch das RKI schreibt auf seiner Internetseite, für eine abschließende Beurteilung der Schwere der neuen Atemwegserkrankung lägen noch nicht genügend Daten vor. Todesfälle traten laut RKI bisher vor allem bei Patienten auf, die älter waren und/oder bereits chronische Erkrankungen hatten. „Es gibt aber sicher auch schwere Verläufe und Todesfällen bei jüngeren und gesunden Personen, auch wenn das sehr viel seltener ist“, sagt RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher.

59 Euro zahlreichen Krankenkassen den Laboren

59 Euro zahlen die gesetzlichen Krankenkassen Laboren für einen Corona-Test – aber nur, wenn der Patient die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts für eine Untersuchung erfüllt. Er muss entweder

- typische oder unspezifische Symptome und Kontakt mit einem nachweislich infizierten Menschen gehabt haben, oder

- die typischen Symptome haben und in dem Risikogebiet gewesen sein. Dazu zählt das RKI die chinesische Provinz Hubei einschließlich Wuhan sowie die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo und Taizhou.

Prinzipiell können auch andere Patienten, die ein ungutes Gefühl haben, ihren Arzt um einen Abstrich bitten. Aber dann müssen sie die Laborkosten selbst tragen.

