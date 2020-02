Einsatz an der Daimlerstraße in Bad Salzuflen. Foto: Christian Althoff

Bad Salzuflen (WB/ca). Feuerwehrleute haben am Mittwoch in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) eine bewusstlose Frau aus einem brennenden Gebäude gerettet.

Zu dem Brand kam es im Gewerbegebiet Daimlerstraße. Zeugen alarmierten kurz nach 17 Uhr die Feuerwehr, weil Rauch aus dem Betrieb „SRS Automotive“ drang. Der Einsatzleiter: „Als wir eintrafen, wirkte das Gebäude verlassen. Alle Rolläden waren heruntergelassen.“

Feuerwehrmänner drangen in den brennenden Flachdachbau ein und bekämpften die Flammen. Kurz darauf entdeckten sie die reglose Frau in einer Wohnung in dem Firmenkomplex und brachten sie ins Freie.

Die Schwerverletzte wurde mit einem Notarztwagen ins Klinikum Herford gebracht. Später am Abend hieß es, es bestehe Lebensgefahr.

45 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Kripo hat den Brandort beschlagnahmt und wird am Donnerstag ihre Ermittlungen fortsetzen.