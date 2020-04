Bad Salzuflen (WB/cm). Die Feuerwehr Bad Salzuflen rückte am Ostermontag in den Ortsteil Grastrup-Hölsen am Stadtrand zu Lemgo aus. Anwohner eines landwirtschaftlichen Betriebes meldeten über den Notruf 112 den Brand einer Scheune. Die Brandbekämpfer waren im stundenlangen Einsatz, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.