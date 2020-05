Nach Angaben der Polizei hat es in den vergangenen Tagen zwei Fälle gegeben. Eine Katze konnte nur noch tot aufgefunden werden, eine zweite musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in einer Tierklinik eingeschläfert werden.

Die erste Tag ereignete sich am Montag, 18. Mai. Die Katze wurde gegen 19.30 Uhr tot in einem Gebüsch am Dahlienweg, in der Nähe des Spielplatzes, aufgefunden. Wie genau das Tier zu Tode kam, stehe nicht fest, heißt es von der Polizei.

Eine zweite Tat geschah in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Katzenhalterin fand ihr schwer verletztes Tier im Bereich Südfeldwiese vor. Der Katze wurden alle vier Beine zertrümmert, so dass sie in einer Tierklinik eingeschläfert werden musste. Bereits im vergangenen Jahr sei es in diesem Bereich zu ähnlichen Taten gekommen, teilt die Polizei Lippe mit.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter Telefon 05222/98180 entgegen.