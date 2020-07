Mann vermisst – Polizei warnt: „Nicht ansprechen”

Bad Salzuflen/Detmold (WB). Ein 30 Jahre alter Mann ist am Mittwoch aus einer psychiatrischen Einrichtung an der Waldstraße in Bad Salzuflen entflohen. Die Polizei Lippe warnt: „Es besteht sowohl eine Eigen- als auch eine Fremdgefährdung. Sprechen Sie ihn bitte nicht an, sondern informieren Sie die Polizei!“

Von Westfalen-Blatt