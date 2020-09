Möbelmesse MOW erwartet 330 Aussteller

Bad Salzuflen (WB/ef). Die erste Möbelmesse nach dem Shutdown steht in Ostwestfalen-Lippe bevor: Die MOW – Möbelordermesse Westfalen – erwartet zum Start am 20. September gut 330 Aussteller im Messezentrum Bad Salzuflen. Damit belegen sie über 80 Prozent der Ausstellungsfläche, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Die MOW (20. bis 24. September) richtet sich an das Fachpublikum.

Von Westfalen-Blatt