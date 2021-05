Prof. Carsten Tiemann vom Labor Krone in Bad Salzuflen sagte am Freitag: „Für unser Labor kann ich sagen: Es sieht so aus, dass wir in dieser Woche bei 60.000 Tests auf etwa zwölf positive kommen, was einer Quote von 0,02 Prozent entspräche.“ Das Labor ist eines von zwölf, die seit Montag im Auftrag des Schulministeriums Lolli-Tests analysieren. Bei dem Test lutschen die Kinder morgens in der Klasse 30 Sekunden an einem speziellen Wattestäbchen. „Es ist beflockt und hat eine größere Oberfläche als normale Wattestäbchen“, sagt Prof. Tiemann. So werde die Chance, Viren einzusammeln, erhöht. Jeder Grundschüler soll zweimal in der Woche getestet werden, etwa 64 Millionen Euro gibt das Land dafür bis zu den Sommerferien aus. Weil die meisten Klassen im Wechselunterricht sind, ist die eine Hälfte der Schüler montags und mittwochs dran, die andere dienstags und donnerstags. Alle Wattestäbchen einer Testgruppe landen zusammen in einem Gefäß, das von einem Kurierfahrer ins Labor gebracht wird.