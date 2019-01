Von Hans Peter Tipp

Blomberg/Lemgo (WB). Die neue Superzahl der HSG Blomberg-Lippe lautet 3501. So viele Zuschauer mobilisierte der Frauenhandball-Bundesligist bei seinem außergewöhnlichen Gastspiel in Lemgo. Es war die größte Heimspielkulisse in der Geschichte des Fusionsvereins, der seit 1996 mit einer kurzen Unterbrechung der höchsten deutschen Spielklasse angehört.

Die HSG übertraf am Samstag ihre bisherige Rekordmarke von 3107 Besuchern, die vor zehn Jahren ebenfalls in der Lipperlandhalle aufgestellt worden war. Gleichzeitig stellte der Klub einen Bestwert für die laufende Bundesligasaison auf. »Das war eine Super-Bühne – für den gesamten Handball der Region, aber natürlich auch für unseren Verein«, freute sich HSG-Geschäftsführer Torben Kietsch nach dem gelungenen Ausflug auf das Territorium des benachbarten TBV Lemgo. Besonders bemerkenswert: Nur zwei Mal waren seit Saisonbeginn mehr Zuschauer zu den Heimspielen der Männer in die Lipperlandhalle gekommen als jetzt zu den Frauen aus Blomberg.

Als in Lemgo die weiteren Glückszahlen des Tages – 27 Tore für Blomberg und 26 für Union Halle-Neustadt – feststanden und die sieben Pflichtspiele währende Niederlagenserie der lippischen Frauen endlich beendet war, atmete HSG-Trainer Steffen Birkner erleichtert auf. Wenig später zog er ein treffendes Fazit: »Es war ein toller Event und eine unglaubliche Stimmung. Trotzdem war nicht alles Gold, was glänzte. Am Ende zählt nur der Sieg. Meine Mannschaft war gut auf den Gegner vorbereitet, trotzdem hat nicht alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.«

Damit spielte der 38-Jährige auf die zweite Halbzeit an. Da kam die HSG nach dem Rausch des ersten Durchgangs und einer 18:12-Pausenführung noch ins Trudeln und brachte den Minimalvorsprung nur soeben über die Zeit. Da aber vor allem Rückraumspielerin Gisa Klaunig und Linksaußen Franziska Müller bis zum Seitenwechsel ordentlich vorgelegt hatten, konnte kaum noch etwas schiefgehen. Und so gelang den Gästen erst der Anschluss, als es für sie schon zu spät war – 32 Sekunden vor Spielende mit dem 26:27.

»Um den Sieg gebangt habe ich nicht, weil ich auf die Uhr geschaut und gesehen habe, dass wir im Vorteil waren«, sagte Gisa Klaunig augenzwinkernd: »Es ist ja gut ausgegangen, und ein bisschen Spannung war ja auch nicht schlecht.« Die Kulisse habe der HSG geholfen, befand die sechsfache Torschützn: »In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass wir höher führen würden, als es tatsächlich der Fall war. Und auch in der zweiten waren die vielen Zuschauer eine große Unterstützung.« Nationalspielerin Franziska Müller pflichtete ihr bei: »In Blomberg ist die Stimmung zwar auch immer super, aber natürlich ist es ein anderes Gefühl, wenn noch ein paar tausend Zuschauer mehr hinter dir stehen.«

Obwohl eine Neuauflage in Lemgo in der kommenden Saison nicht unmöglich scheint, wird vorerst wieder in Blomberg in der gut 800 Zuschauer fassenden Sporthalle an der Ulmenallee gespielt. Zum ersten Heimspiel im neuen Jahr erwartet die HSG am 19. Januar Bayer Leverkusen. Vorher ist Blomberg aber am 5. Januar auswärts in Göppingen gefordert.

HSG-Tore: Müller 8/2, Klaunig 6, Petersen 4, Michielsen 3, van Zijl 2, Pichlmeier 2, Rodrigues 1, Rüffieux 1