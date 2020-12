Ein Spaziergänger hatte den leblosen Mann am Sonntagnachmittag in einem Waldstück an der Kreisstraße 61 entdeckt, berichteten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Mordkommission „Turm“ der Bielefelder Polizei ermittelt, da sich Hinweise auf unnatürliche Verletzungen bestätigt haben.

Zunächst gehe es darum, die Identität des Toten und die Todesumstände zu klären.Ein Spaziergänger hatte den leblosen Mann am Sonntagnachmittag entdeckt, berichteten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Mitteilung.