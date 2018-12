Münster/Kreis Lippe (WB). Was für ein Weihnachtsgeschenk! Ein Lottospieler aus dem Kreis Lippe hat fünf Millionen Euro gewonnen Der Lipper wurde bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 am 2. Weihnachtstag zum fünffachen Millionär, wie Westlotto am Donnerstag mitteilte.