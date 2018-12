Am 28. Dezember beginnt der Feuerwerksverkauf Foto: dpa

Detmold (WB/bex). Raketen und Böller gehören für viele Ostwestfalen zum Jahreswechsel. Am 28. Dezember beginnt der Feuerwerksverkauf bis einschließlich 31. Dezember. NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann warnt davor, in Deutschland nicht zugelassenes Feuerwerk über das Internet zu beziehen: »Vermeintlich billige Raketen oder Chinaböller können Sie teuer zu stehen kommen.«

Nur zugelassenes Feuerwerk sollte gekauft werden. Deshalb werden Beamte der Bezirksregierung Detmold wieder Verkaufsstellen kontrollieren.

Zum Schutz der Beschäftigten und Kunden sind der Verkauf und die Lagerung in den Geschäften gesetzlich geregelt. So dürfen bestimmte Höchstmengen nicht überschritten werden und nur zugelassene Feuerwerkskörper in den Handel gelangen. Der Feuerwerkskörper muss mit einer von der Zulassungsstelle vergebenen Registriernummer und mit dem CE-Zeichen, gefolgt von einer vierstelligen Nummer gekennzeichnet sein (Beispiel: 0589-F2-1234 CE 0589). Im vergangenen Jahr stellte die Bezirksregierung bei der Kontrolle des Feuerwerksverkaufs 138 Verstöße fest, deutlich mehr als im Vorjahr (68). Der häufigste Mangel (46) waren aufgerissene Sicherheitsverpackungen. Die Mitarbeiter des Dezernates für Arbeitsschutz hatten 199 Betriebe überprüft (2016: 147).

Hohe Bußgelder bei gravierenden Verstößen

Der erstmalige Verkauf von Feuerwerkskörpern sowie Änderungen der betrieblichen Verantwortlichkeiten muss der Händler der Bezirksregierung schriftlich anzeigen. Die korrekte Kennzeichnung der Feuerwerkskörper und das Vorliegen der Anzeige werden in diesem Jahr Schwerpunkte der Überprüfungen sein, kündigt die Behörde an. Zudem wird die Bezirksregierung die Lagermengen und -bedingungen wie das Freihalten von Fluchtwegen und Brandschutzmaßnahmen überprüfen. Bei gravierenden Verstößen drohen den Händlern hohe Bußgelder.

Für das Silvesterfeuerwerk werden Feuerwerkskörper der Kategorie 2 und der Kategorie 1 angeboten. Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen nur an Erwachsene verkauft und nur von Erwachsenen abgebrannt werden. Dabei ist in der Regel ein Sicherheitsabstand von mindestens acht Metern einzuhalten. Zur Kategorie 1 gehören Knallerbsen, Knallteufel oder Silberregen. Diese dürfen nicht an Jugendliche unter zwölf Jahren verkauft werden.