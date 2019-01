Detmold (WB/jmg). Beim Feuerwerksverkauf haben Betriebe in OWL im Vergleich zum Vorjahr deutlich seltener gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen. Das teilte am Donnerstag die zuständige Bezirksregierung in Detmold mit. 41 Mal hatten die Fachbeamten etwas zu beanstanden, 2017 waren es noch 138 Verstöße.