Ein 26-Jähriger musste sich am Landgericht Detmold wegen des Verdachts der Vergewaltigung verantworten. Der Mann wurde freigesprochen. Foto: dpa

Detmold (WB). Es waren Alkohol und Drogen im Spiel: Ein 26-Jähriger aus Holzhausen-Externsteine soll eine Frau im Schlosspark in Detmold vergewaltigt haben. Nachweisen konnte das Landgericht Detmold ihm diesen Vorwurf nicht.

Zu dem Vorfall war es am Rande der Sommerkirmes in der Detmolder Innenstadt im Juli vergangenen Jahres gekommen. Am Denkmal im Schlosspark, direkt neben dem Kirmesgeschehen im Rosental, hatte der Angeklagte Oralsex mit der 29-Jährigen aus Detmold. Wie sich das abgespielt hatte, darüber gingen die Darstellungen auseinander.

Die Frau hatte sich vor Ort weinend und aufgelöst an eine Polizistin gewendet und dieser geschildert, sie sei von dem 26-Jährigen durch Überrumpelung zum Sex gezwungen worden – ihre polizeiliche Aussage machte sie am nächsten Tag, nachdem sie auf Anraten der Beamten erst einmal ihren Rausch ausgeschlafen hatte.

Erst Alkohol, dann Marihuana

Der 26-Jährige hingegen, der wegen der Sache später auch in Untersuchungshaft saß, schilderte vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts, die Initiative sei von der 29-Jährigen ausgegangen und sie habe von sich aus auch wieder aufgehört. Er habe nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit anderen Kirmesbesuchern neben der Frau auf den Stufen am Denkmal gesessen, plötzlich habe die Frau sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen – »Ich weiß nicht, wer meine Hose runtergezogen hat«.

Das wusste die Kammer auch nach Befragung der Geschädigten nicht. Die junge Frau hatte damals etwa 1,5 Promille Alkohol im Blut und gab zu, kurz vor dem Vorfall Marihuana geraucht zu haben. Was ihr Verteidigerin Christina Peterhanwar jedoch mühsam aus der Nase ziehen musste: Die 29-Jährige leidet unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, wegen der sie auch einen gesetzlichen Betreuer hat.

Mutmaßliches Opfer erinnert sich nur schemenhaft

An die Tat und den mutmaßlich erzwungenen Sex hatte sie nur schemenhafte Erinnerung, musste immer wieder bei Detailfragen sagen: »Ich habe keine Ahnung.« Sie sei »sehr gut angetrunken« gewesen. Dass sie das Erlebte kaum verarbeitet hat, wurde offensichtlich: Sie brach während der Aussage mehrfach in Tränen aus, und brauchte eine Pause, um sich zu sammeln.

Der Angeklagte hatte einen Alkoholpegel von 2,1 Promille, dazu Spuren von Kokain im Blut – er habe aber offenbar keine größeren Ausfallserscheinungen gezeigt, befand ein psychiatrischer Gutachter, der den 26-Jährigen für voll schuldfähig hielt.

Letztlich machte Richterin Anke Grudda in einem Rechtsgespräch klar, dass eine Verurteilung aus Sicht der Kammer nicht erfolgen könne: Die Aussage der 29-Jährigen sei »sehr authentisch, aber auch schwammig und voller Widersprüche gegenüber ihrer Version bei der Polizei«. Darauf sei ein Urteil nicht zu gründen.

Nach dem Vorfall Polizisten angegriffen

Dass auf den Freispruch für den 26-Jährigen eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten folgte, hat er seiner alkoholbedingten massiven Aggressivität zu verdanken: Er hatte nach dem Vorfall Polizisten angegriffen, die seine Personalien aufnehmen wollten. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und gar Körperverletzung hatte er begangen.

»Was Sie sich da geleistet haben, das geht gar nicht. Reißen Sie sich künftig am Riemen, wenn Sie Ihre laufenden Bewährungen nicht widerrufen haben wollen«, gab ihm die Richterin mit auf den Weg.