Detmold (WB). Ein Feuermelder hat am Sonntagmorgen in einer Wohnung in einem Mehrpareienhaus an der Felix-Fechenbach-Straße in Detmold Schlimmeres verhindert. Nachbarn waren auf das schrille Piepen aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert, das teilte die Feuerwehr mit.