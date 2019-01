Detmold/Lügde (WB/ca/dpa). Drei Männer sollen auf einem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe mindestens 23 Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografisches Material hergestellt haben.

Es ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren , zu dem sich die Kripo Detmold und die Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag im Detail äußern wollen.

Es gehe um mehr als 1000 Einzeltaten, sagte der Leiter der Ermittlungskommission Camping, Gunnar Weiß, am Mittwoch in Detmold. Die Opfer seien 4 bis 13 Jahre alt. Die drei Verdächtigen - 56, 48 und 33 Jahre alte Männer - seien in Untersuchungshaft.

Bekannt wurde bisher: Im Zentrum soll ein Mann aus Lügde (Kreis Lippe) stehen. Sein Alter gaben Bekannte von ihm am Dienstag mit 56 an.

Bei dem 56-Jährigen soll es sich um einen Junggesellen aus Lügde handeln. Der Mann lebte seit Jahrzehnten auf dem Campingplatz »Eichwald« im Lügder Ortsteil Elbrinxen, wo er auch Taten begangen haben soll.