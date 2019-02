Hier lebte der Hauptverdächtige auf dem Campingplatz in Lügde. Foto: dpa

Detmold/Lügde (WB/ca). Kindesmissbrauch am Campingplatz Lügde: Vor dem Amtsgericht Detmold fand am Dienstagvormittag die Haftprüfung für einen der drei Beschuldigten statt. Die Ermittlungsrichterin entschied, dass der 48 Jahre alte Beschuldigte aus Stade weiterhin in Untersuchungshaft bleibt.