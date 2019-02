Musik immer und überall

79,5 Milliarden Audio-Streams zählte der Bundesverband Musikindustrie. Noch nie wurde in Deutschland so viel Musik über das Internet gehört wie 2018. Großen Anteil daran dürfte Marktführer Spotify haben. 207 aktive Millionen Nutzer weltweit verzeichnet der Streaming-Dienst nach eigenen Angaben, davon 96 Millionen zahlende Abonnenten. Musik immer und überall: Was macht das eigentlich mit der Branche, dem Sound und unseren Hörgewohnheiten? Antworten darauf gibt es auch von einem Experten und einem Produzenten.