Während Mitarbeiter einer Firma am Montagmorgen auf einer Baustelle am Willy-Brandt-Platz tätig waren, machte sich ein Mann aus Detmold an dem Firmenfahrzeug zu schaffen. Der 38-Jährige hatte die Heckklappe des Autos geöffnet und sich bereits in Besitz einiger Werkszeuge gebracht, als einer der Arbeiter auf den Dieb aufmerksam wurde.

Sofort eilten dem Mann einige Arbeiter nach und konnten ihn im Bereich der Neustadt stellen. Obwohl sich der polizeibekannte Mann wehrte, konnten die Zeugen ihn bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Der 38-Jährige wird sich demnächst vor Gericht für den versuchten Diebstahl verantworten müssen.