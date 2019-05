Von Christian Althoff

Nach dem Tod seines Vaters 2015 zog der Rechtsanwalt mit seiner Frau Maria Prinzessin zur Lippe, den fünf Kindern und zwei Hunden aus der Familienvilla am Stadtrand in einen bis dato unbewohnten Trakt des Schlosses. Im Westflügel wohnt seine Mutter Traute Prinzessin zur Lippe (94).

»Es heißt, das Schloss habe 100 Räume, aber genau weiß das wohl niemand«, sagt der Jubilar. Ein bisschen lebe es sich hier in der Detmolder Innenstadt wie auf dem Präsentierteller. Doch Distanz wollte die Familie nie. Die Tore zum Schlosspark sind seit Jahrzehnten geöffnet, und auf dem gepflegten Rasen vor dem Renaissancebau sieht man bei gutem Wetter Menschen picknicken und Kindergärtnerinnen mit den Kleinen spielen.

Aber der Erhalt des Schlosses ist teuer, und alleine auf die Einnahmen aus den Wäldern der Familie möchte sich Stephan Prinz zur Lippe nicht verlassen: »Der Borkenkäfer macht uns schwer zu schaffen. Das Holzgeschäft ist unsicher geworden.«

Die Geschichte des Hauses Lippe reicht ins zwölfte Jahrhundert zurück. Das heutige Schloss stammt aus der Renaissance. Foto: Nikater

Deshalb soll der im 16. Jahrhundert errichtete Familiensitz in Zukunft mehr Geld zu seinem Erhalt beisteuern. »Wir möchten in den kommenden fünf Jahren im Schloss ein zeitgemäß ausgestattetes Museum einrichten, das unsere Familiengeschichte zeigt. Heute sind viele Menschen geschichtsvergessen, was auch ein Grund für manche Krisen in der Welt ist. Wir möchten das im Kleinen ändern. Wir möchten, dass die lippische Geschichte wahrgenommen und verstanden wird.« Das Museumsprojekt hat der Schlossherr in professionelle Hände gelegt: »Ich habe eine Kunsthistorikerin eingestellt.«

Geschichte des Adelsgeschlechts immer sehr bewegt

Einen Mangel an Ausstellungsthemen muss das künftige Museum nicht fürchten, denn die 800-jährige Geschichte des Adelsgeschlechts war immer sehr bewegt. Vielen Menschen ist zum Beispiel Fürstin Pauline bekannt, deren 200. Todestag im kommenden Jahr gefeiert werden soll. »Sie war eine Sozialreformerin. Sie hob die Leibeigenschaft der Bauern auf, sie schuf einen Hort für verwahrloste Kinder, und sie ließ Jugendlichen in der Schule praktische Fähigkeiten vermitteln – quasi ein Vorläufer unserer Berufsschule. Es gab also schon Anfang des 19. Jahrhunderts Frauenpower in Lippe«, sagt der Jubilar und lacht. Auch mit geschichtsträchtigen Ereignissen der jüngeren Zeit kann das Haus Lippe aufwarten. Es lässt seit einiger Zeit von dem Bad Salzufler Historiker Dr. Stefan Wiesekopsieker die Tagebücher des letzten regierenden Fürsten Leopold IV. (1871-1949) auswerten, des Großvaters Stephan Prinz zur Lippes. »Danach sieht es so aus, als seien meine Großeltern im März 1947 Gastgeber des ersten jüdischen Kongresses nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gewesen.« Darauf sei er stolz, sagt Prinz zur Lippe, der in der FDP ist. »Meine Großeltern waren zwar keine Widerstandskämpfer, aber sie haben die menschenverachtende, rassistische Politik abgelehnt und versucht, nach ihren Möglichkeiten zu helfen.«

Nicht nur ein neues Museum soll mehr Besucher ins Schloss bringen, auch regelmäßige Veranstaltungen. So wird es vom 20. bis zum 23. Juni zum vierten Mal ein Schlossfestival geben. Während andere Häuser bei ähnlichen Events Verkaufsstände mit allerlei Schnickschnack aufstellen, geht es in Detmold kulturell zu. »Neue Wege« ist der Titel des Festivals mit Konzerten und Lesungen rund ums Schloss. »Wir werden uns mit Träumen und Hoffnungen von Menschen auseinandersetzen, die ihre Heimat verlassen haben, um eine neue und bessere Welt zu finden.«

»Ich bin jetzt bei Instagram!«

Und sonst? »Ich bin jetzt bei Instagram!«, sagt der Jubilar, holt sein iPhone raus und lacht. Unter »Schloss_Detmold« postet er auf der Plattform Fotos vom Schloss und von Pflanzen und Tieren im Park. »Ich möchte zeigen, wie schön es hier ist.« Mit 23 Fotos ist ein Anfang gemacht. Außerdem ist Stephan Prinz zur Lippe in 20 Videos zu sehen, die die Lippe Tourismus und Marketing GmbH professionell hat drehen lassen. Die ersten vier Clips sind online: Prinz zur Lippe nimmt die Zuschauer mit in sein Schloss, er zeigt ihnen die Falkenburg, die alte Hansestadt Lemgo und er erzählt ihnen etwas über Fürstin Pauline. »Ich musste nicht lange überlegen, als das Projekt an mich herangetragen wurde. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.«

Über seinen heutigen 60. Geburtstag sagt Prinz zur Lippe, er sei dankbar, dass er in Friedenszeiten aufgewachsen sei. Nun aber blicke er mit Sorge in die Zukunft. »Ich habe schlaflose Nächte.« Eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran könne zu einer »entsetzlichen Katastrophe« führen, sagt der Amerikafreund, der in den USA studiert hat. »Es ist dramatisch, wenn die US-Regierung Dinge tut, die nicht mehr unseren Werten entsprechen.« Der Kalte Krieg habe einst den Westen zusammengeschweißt. Dieses Band gebe es heute so nicht mehr. »Bush senior war für mich der letzte echte Transatlantiker. Dabei brauchen wir den Schulterschluss. Er ist überlebenswichtig.«