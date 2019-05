Lemgo/Detmold (WB). »Achtung, es folgen schlimme Bilder!« warnt das Tierheim Detmold auf seiner Homepage . Fotos zeigen eine Katze, die nach Angaben eines Tierarztes aufgespießt wurde. Ein Bürger hatte das schwer verletzte Tier am 10. Mai in Lemgo/Wahmbeckerheide gefunden und zum Tierarzt gebracht.

Stundenlang habe der Tierarzt versucht, die Katze zu retten, berichtet das Tierheim im Internet. Alle Bemühungen waren jedoch vergeblich – das Tier überlebte die schweren Quälereien nicht.

Nach Angaben des Arztes muss die Katze seit Tagen mit der Verletzung gelebt haben, bevor sie von einem Tierfreund gefunden wurde. »Man hatte ihm einen Stock oder Stab oberhalb des Auges durch Schädel und Kiefer gerammt – die Katze war regelrecht gepfählt worden. Das Auge wurde von innen ganz erheblich beeinträchtigt. Die schwere Verletzung kann sie sich keinesfalls durch einen Unfall zugezogen haben, sondern hier liegen eindeutig Fremdeinwirkung und vorsätzliche Quälerei vor«, schreibt das Tierheim auf seiner Homepage.

Bei der Polizei haben die Tierheim-Mitarbeiter mittlerweile Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Tierheim bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach dem oder den Täter(n).

Wer Anfang Mai in Wahmbeckerheide und Umgebung Beobachtungen gemacht hat oder in dieser Zeit ein Tier erbärmlich hat schreien hören, kann sich an das Tierheim Detmold unter Telefon 05231/24468 oder info@tierheimdetmold.de wenden.