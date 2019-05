Detmold (WB/cbr). Ein Fall von versuchter Selbstjustiz hat sich in Detmold ereignet. Dort sind am vergangenen Wochenende an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet von Unbekannten »Steckbriefe« ausgehängt worden, die vor einem Mann warnen. Er soll den Aushängen zufolge auf Spielplätzen Kinder angesprochen haben und pädophil veranlagt sein. Die Polizei hat allerdings keine Hinweise darauf, dass die Vorwürfe gegen den Mann der Wahrheit entsprechen und hat Ermittlungen wegen Verleumdung aufgenommen.

Auf den ominösen »Steckbriefen« in DIN-A4-Größe ist das Foto des Mannes abgebildet. Darunter wird im Text behauptet, er spreche an Spielplätzen in Detmold Kinder an und versuche, sie von ihren Eltern wegzulocken. Weiter heißt es, der Mann fühle sich sexuell zu Kindern hingezogen und man wolle vor ihm warnen, »da die Polizei nicht eingreift«.

Die Aushänge wurden nicht nur an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet ausgehängt, sondern außerdem in sozialen Netzwerken und über Messengerdienste wie Whatsapp verbreitet. Sie würden die Bürger verunsichern, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Die Identität des Mannes auf dem Aushang ist der Polizei bekannt. »Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf vor, dass die Vorwürfe gegen ihn richtig sind«, heißt es in der Mitteilung.

Der auf dem Aushang abgebildete Mann hat Anzeige wegen übler Nachrede gegen Unbekannt erstattet. Die Kripo in Detmold hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise zu den Personen, die die »Steckbriefe« erstellt und ausgehängt haben, unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Lippes Polizei-Sprecherin Dr. Laura Merks wies am Mittwoch darauf hin, dass »selbst erstellte Fahndungsaufrufe, wie der Steckbrief in diesem Fall, die Grenze zu einem strafbaren Handeln überschreiten, wenn Unwahrheiten verbreitet werden oder Fotomaterial ohne Zustimmung der Abgebildeten oder der Urheberrechtsinhaber genutzt wird«. Bei zweifelhaften Fahndungsaufrufen sollte die Polizei genauso eingeschaltet werden wie im umgekehrten Fall, wenn Bürger beobachteten, dass Kinder von Unbekannten angesprochen oder bedrängt würden.