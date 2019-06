Ob und wie detailliert diese Zeugen letztlich befragt werden, hängt wesentlich vom Aussageverhalten der Angeklagten ab.

Während Verteidiger Jann Popkes für seinen Mandanten (er soll per Video beim Missbrauch zugesehen und vor den Kindern onaniert haben) ein Geständnis in Aussicht gestellt hat, sollen entsprechende Ankündigungen von den beiden Verteidigern der Hauptbeschuldigten bisher nicht vorliegen. Der Prozess beginnt am Donnerstag um 9 Uhr vor dem Landgericht in Detmold.