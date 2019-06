Detmold (dpa). Nach jahrelangem Missbrauch von Kindern in vielen hundert Fällen beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) am Landgericht Detmold der Prozess gegen drei Männer. Die erst Ende 2018 bekanntgewordenen Taten sollen sich vor allem auf einem Campingplatz in Lügde ereignet haben.