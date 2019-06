Heiko V. verbirgt zum Prozessauftakt am Donnerstag sein Gesicht. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dort hatte das Verfahren gegen drei Angeklagte am Donnerstag mit Geständnissen begonnen. Abgetrennt wird nun das Strafverfahren gegen den 49-jährigen Heiko V. aus Stade in Niedersachsen. Er soll sich in Webcam-Übertragungen angesehen haben, wie Minderjährigen schwere Gewalt angetan wurde, teilweise soll er dazu angestiftet haben.

Der Prozess wird damit gegen die beiden 56-jährigen Andreas V. und den 34-jährigen Mario S. fortgesetzt. Die Anklage wirft ihnen hundertfachen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern auf dem Campingplatz a und in einem Haus in Steinheim (Kreis Höxter) vor.

Ein Interview mit Anwalt Jann Popkes, der Heiko V. vertritt, nach dem ersten Prozesstag: