In diesem Zimmer können sich die jüngeren Lügde-Opfer mit ihren Eltern aufhalten, bevor sie in den Gerichtssaal geführt werden. Foto: Althoff

Von Christian Althoff

Der zweite Verhandlungstag im Lügde-Prozess – er ist der Tag der Opfer. Zwei sind geladen, und das Gericht hat alles getan, um die Identitäten dieser Zeugen zu schützen. Im Hof sind hohe Stellwände aufgebaut, hinter denen die Opferfamilien ihre Autos abstellen können. Aus diesem Bereich führt eine Hintertür in einen Trakt des Gerichts, in dem es ein Kinderzimmer gibt. Auf einem Tisch liegen Bonbons, auf einem anderen Spielsachen und Malstifte, und auf der Couch warten Kuscheltiere darauf, in die Hand genommen zu werden. Vom Kinderzimmer aus können die Zeugen durch eine Hintertür in den Gerichtssaal geführt werden, so dass die Öffentlichkeit die Missbrauchsopfer nicht zu Gesicht bekommt.

Richterin Anke Grudda : »Das hier ist kein Wunschkonzert!«

Den Antrag des Angeklagten Andreas V., der am Donnerstag weit über 200 Vergewaltigungen von Kindern gestanden hatte, eine Sichtschutzwand vor ihm aufzustellen, blockt die Vorsitzende Richterin Anke Grudda ab. »Das hier ist kein Wunschkonzert!«, lässt sie den Angeklagten wissen. Der Verteidiger pocht darauf, dass sich sein Mandant dann wenigstens einen Aktenordner vors Gesicht halten darf, und die Richterin willigt ein.

Zuschauer und Reporter müssen den Saal verlassen, als das erste Opfer befragt wird. Es ist eine 19-jährige Frau, die erst acht Jahre alt war, als sie zum ersten Mal auf dem Campingplatz von Andreas V. vergewaltigt wurde. Später sagt ihre Anwältin Zeliha Evlice: »Meine Mandantin hat darauf bestanden, dass die Angeklagten während ihrer Aussage im Saal bleiben müssen. Sie wollte ihnen zeigen, dass sie jetzt diejenige ist, die den Ton angibt.«

Die junge Frau habe die Verbrechen nicht noch einmal schildern müssen, sondern nur bestätigt, dass ihre Aussage bei der Polizei richtig gewesen sei. »Anschließend hatte sie Tränen in den Augen. Es waren Tränen der Erleichterung. Für sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Jetzt kann sie endlich nach vorne sehen.«

Es sei nicht einfach für die junge Frau gewesen, vor Gericht zu erscheinen. »Natürlich kam das Erlebte alles nochmal hoch. Aber sie wollte ihrem Peiniger ins Gesicht sehen.« Dass der Angeklagte den Blickkontakt verhindert habe, bewertet die Anwältin als feige. »Ja, er ist ein Feigling. Er ist nicht Mann genug, ohne Wenn und Aber zu dem zu stehen, was er den Kindern getan hat.«

Menschenverachtende E-Mails

Andreas V. versteckt sein Gesicht auch am zweiten Tag. Foto: Althoff Andreas V. versteckt sein Gesicht auch am zweiten Tag. Foto: Althoff

Bevor das zweite Opfer gehört wird, liest die Vorsitzende Richterin E-Mails vor, die sich Andreas V. und der Angeklagte Heiko V. (49) geschickt hatten. Der Inhalt der meisten Beiträge ist so obszön und so menschenverachtend, dass sich eine Wiedergabe verbietet. Zum Schluss zitiert Anke Grudda aus einer Mail von Andreas V., der sich im Netz Thomas nannte: »Der Traum der Kleinen ist es, ans Bett gefesselt zu werden und dass es viele Männer mit ihr machen.« Im Zuschauerraum ist es totenstill. Anke Grudda sagt, sie erspare sich jetzt jeden Kommentar und legt das Blatt zur Seite.

Inzwischen ist das zweite Opfer mit seiner Mutter eingetroffen, und die Zuschauer müssen wieder nach draußen. Das Mädchen war neun, als es im Sommer 2018 von Andreas V. in seiner Behausung missbraucht wurde. Es offenbarte sich seiner Mutter, die ging zur Polizei – und der monströse Missbrauchsfall Lügde mit hunderten Taten und Dutzenden Opfern flog auf.

Atmosphäre für das Kind nicht bedrückend

Auf Antrag des Opferanwalts Roman von Alvensleben lässt das Gericht die drei Angeklagten aus dem Saal bringen, bevor es Mutter und Tochter befragt. Anschließend sagt der Anwalt auf dem Gerichtsflur: »Die Vorsitzende hat das ganz toll gemacht. Sie hat ihre Robe ausgezogen und sich zu dem Mädchen gesetzt. Die Atmosphäre war für das Kind überhaupt nicht bedrückend. Es musste die Details des Missbrauchs auch nicht noch einmal erzählen.« Das Mädchen habe lediglich bestätigt, dass es bei der Polizei die Wahrheit gesagt habe.

Für den dritten Angeklagten Heiko V. (49) aus Stade ist es das letzte Mal, dass er mit den anderen beiden Männern auf der Anklagebank sitzt. Sein Verfahren trennt das Gericht ab. Der Mann, der zwar nie ein Kind angefasst haben soll, aber sich vor einem Lügde-Opfer befriedigt hat und etwa 40.000 Kinderpornos besaß, soll bereits am 17. Juli verurteilt werden.

Umfassende Geständnisse ersparen

Wegen der umfassenden Geständnisse der drei Angeklagten möchte das Gericht Kindern, die nicht aussagen möchten, das Erscheinen vor Gericht ersparen. Es legte die Entscheidung ins Ermessen der Nebenklageanwälte, die das nun mit ihren Mandanten beraten können. Anwalt Thorsten Fust aus Lichtenau vertritt einen Jungen, der vier Jahre lang aufs Schlimmste missbraucht wurde. »Er ist erst in ein paar Wochen als Zeuge geladen. Ich werde den Vorschlag der Vorsitzenden Richterin mit ihm besprechen. Es kann für ein Opfer auch positiv sein, vor Gericht auszusagen, weil es dann sieht, dass es ernst genommen wird und dass das, was es erlitten hat, gesühnt wird. Aber das muss jedes Kind selbst entscheiden.«

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.