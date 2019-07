Kinderarbeit ist mit wenigen Ausnahmen verboten. Ab 14 dürfen Schüler das ganze Jahr über mit Zustimmung der Eltern leichte Arbeiten wie Zeitungsaustragen, Babysitten und Nachhilfe übernehmen. »Das ist bis zu zwei Stunden täglich an bis zu fünf Werktagen in der Woche möglich.«

Ab 15 dürfen Schüler unter folgenden Voraussetzungen in den Schulferien beschäftigt werden: Solange die Jugendlichen vollzeitschulpflichtig sind, darf das Beschäftigungsverhältnis vier Wochen mit bis zu fünf Arbeitstagen je Woche, also 20 Arbeitstage im Kalenderjahr, nicht überschreiten. Die vier Wochen können auf verschiedene Ferien verteilt werden. Die Arbeitszeit darf nicht mehr als acht Stunden am Tag und wöchentlich nicht mehr als 40 Stunden betragen. Dabei sind die Pausen einzuhalten. Nach viereinhalb Stunden Arbeit muss eine Pause von mindestens 15 Minuten gewährt werden. Bei einer Arbeitszeit von viereinhalb bis sechs Stunden beträgt die Pausenzeit mindestens 30 Minuten, bei einer Arbeitszeit von über sechs Stunden mindestens 60 Minuten.

Für einige Branchen gelten Ausnahmen

Zwischen 20 und 6 Uhr sowie an Samstagen und Sonn- und Feiertagen ist Arbeit für Jugendliche nicht erlaubt. Für einige Branchen wie Gastronomie, Landwirtschaft sowie Tätigkeiten im Gesundheitsdienst und im Bäckereihandwerk gelten aber Ausnahmen. Generell sind nur einfache, für Jugendliche geeignete Jobs erlaubt. »Das sind Arbeiten, die die Leistungsfähigkeit der Schüler nicht übersteigen, die nicht mit Unfallgefahren verbunden sind und bei denen sie keinen schädlichen Einwirkungen, z. B. durch Lärm oder Gefahrstoffen ausgesetzt sind.«

Geeignete Jobs seien beispielsweise das Einsortieren von Waren in Regale, Aushilfstätigkeiten in der Gastronomie, Telefondienste, das Austragen von Zeitungen oder ähnliches. Akkordarbeit und gefährliche Jobs wie zum Beispiel das Arbeiten an einer Kreissäge, in Kühlhäusern und der Umgang mit gefährlichen Stoffen wie Laugen oder Säuren ist nicht erlaubt. Susanne Arndt-Zygar: »Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor der Arbeitsaufnahme zu unterweisen und auf mögliche Unfall- und Gesundheitsgefahren hinzuweisen. Jugendliche sind bei Ferienjobs über den Arbeitgeber unfallversichert.«

Fragen zu Ferienjobs können unter post56@bezreg-detmold.nrw.de an die Bezirksregierung gerichtet werden. Mehr Infos gibt es auch unter