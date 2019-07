Prozessakten zum Fall Lügde liegen auf dem Tisch der Richters im Verhandlungssaal des Landgerichtes in Detmold. Foto: dpa

Seine heute erst achtjährige Mandantin habe vor dem Landgericht Detmold bestätigt, dass alle ihre Angaben gegenüber der Polizei bei den Ermittlungen richtig seien. Das schilderte ihr Anwalt Cornelius Pietsch nach der »kindgerecht verlaufenen« Befragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Freitag.

Das Mädchen – eine zentrale Zeugin im dem Strafverfahren – werde in einer Einrichtung betreut, später eine Therapie beginnen, sei aber noch nicht so weit, »über die Dinge zu sprechen«.

Mit fünf Jahren bei Andreas V. eingezogen

Das Kind war erst fünf Jahre alt, als sie im Frühjahr 2016 in die heruntergekommen Camping-Unterkunft von Andreas V. einzog. Ihr soll besonders schweres Leid zugefügt worden sein.

Während einer Verhandlungspause wurden indes zwei Männer aus dem Zuschauerraum geführt. Nach Angaben der Polizei sollen die Zuschauer während des Prozesses Äußerungen gemacht habe, die in Richtung Reichsbürgerszene gehen. Deshalb wurden in einen Nebenraum geführt, wo ihre Personalien festgestellt wurden. Wenn sich der Verdacht bestätigt, übernehme demnach der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen.

Untersuchungsausschuss im Landtag

Unterdessen konstituierte sich am Freitag der parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) »Kindesmissbrauch«. Der NRW-Landtag will so den Fall Lügde politisch aufarbeiten. Der Ausschuss soll Fehlverhalten auf allen mit dem Missbrauchsfall befassten Ebenen aufklären, und Ermittlungspannen und Behördendefizite unter die Lupe nehmen.