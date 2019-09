Gegen 14.55 wurden die Einsatzkräfte über den Brand an der Boeckelstraße informiert. Foto: Marco Schweiger/Feuerwehr Detmold

Detmold (dpa/WB). Rettungskräfte haben bei einem Wohnungsbrand in Detmold an der Boelckestraße eine Männer-Leiche gefunden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, befand sich der 51-Jährige im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses.