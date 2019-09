Von Ulrich Pfaff

Sie tragen so wohlklingende Namen wie Aztekium ritteri oder Strombocactus corregidorae, sind in Mexiko beheimatet – und fallen unter das Washingtoner Artenschutzabkommen. Somit ist deren kommerzieller Handel untersagt. »Unwissenheit schützt vor Strafe nicht«, sagte der 47 Jahre alte Tischler aus Schlangen gestern vor dem Detmolder Schöffengericht selbstkritisch: Denn eben diese Kakteen hatte er – im Sprachgebrauch der Justiz – »für den Handel vorrätig gehalten«. 30 einzelne Exemplare fanden die Behörden in seinem Gewächshaus – nachdem sie über einen Ebay-Account auf den Verkäufer gestoßen waren. Der Schlänger hatte sie ganz offiziell unter seinem Namen angeboten, zwar wissend, dass sie geschützt sind, aber in dem Glauben, der Handel innerhalb der Europäischen Union sei rechtens.

»Es war ein Hobby und diente seiner Freude«

»Es war ein Hobby und diente seiner Freude«, erklärte Verteidiger Jann Henrik Popkes für seinen Mandanten und nannte es »aberwitzig«, dass der 47-Jährige ganz offen die Kakteen feilgeboten hatte: »Hätte er gewusst, dass dies illegal ist, wäre es für ihn ja sicherer gewesen, auf Märkte zu gehen, wo ihn natürlich keiner kennt.«

Nachdem bei einer Durchsuchung alle geschützten Exemplare beschlagnahmt worden waren, hatte der Kakteenliebhaber vom Sennerand diese noch vor Ort eigenhändig sorgsam verpackt, damit ihnen auf dem Transport nichts zustoßen sollte.

Gericht wählt strafrechtlich mildeste Verurteilung

Die Frage, wie der Angeklagte zu bestrafen war, machte dem Gericht in diesem ungewöhnlichen Fall etwas Mühe. Denn angesichts seines freimütigen Geständnisses und seiner Einsichtigkeit wollte das Schöffengericht nicht die große Keule schwingen – was Staatsanwältin Nora Rehm mit zehn Monaten Bewährungsstrafe als auch Verteidiger Popkes beantragt hatten.

Allerdings entsprach schließlich die Milde des Gerichts eher akademischen strafrechtlichen Erwägungen: Das Gericht wandelte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten um in eine mögliche Geldstrafe – die dann rechnerisch insgesamt 270 Tagessätze umfassen musste, 10.800 Euro insgesamt. »Wirtschaftlich wäre eine Freiheitsstrafe für Sie wesentlich günstiger gewesen«, stellte Richter Martin van der Sand fest, aber das Gericht habe eben strafrechtlich die mildeste Form der Verurteilung wählen wollen.

Die Ratenzahlung wird sich vermutlich zehn Jahre hinziehen, die seltenen Kakteen befinden sich jetzt in einem botanischen Museum.