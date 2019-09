So soll die Trickbetrügerin aussehen. Die Grafik zeigt ein Phantombild des Landeskriminalamts. Foto: Polizei

Von Florian Weyand

Detmold (WB). Eine Trickbetrügerin hat in Detmold 20.000 Euro von einer Seniorin erbeutet. Die Täterin, nach der die Polizei jetzt mit einem Phantombild sucht, hatte sich als Tochter der Geschädigten ausgegeben.

Die Tat hatte bereits am 2. Juli 2019 stattgefunden. Der von der Gesuchten geforderte Geldbetrag, etwas Goldschmuck und zwei Münzen wurden daraufhin durch die Seniorin in der Straße »Am Roßbruch« an eine unbekannte weibliche Abholerin übergeben.

Die Trickbetrügerin wurde von der Geschädigten darüber hinaus folgendermaßen beschrieben: Die Täterin ist etwa 30 Jahre alt und war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Sie trug eine lange Hose und ein T-Shirt. Die Frau hatte dunkle, schulterlange Haare. Die Frau sprach akzentfrei Hochdeutsch.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 05261/9330 in Verbindung zu setzen.