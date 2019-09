Von Bernhard Hertlein

Verpackung soll reduziert, Abfall, der nicht zu vermeiden ist, wieder eingesetzt werden. In dem Zusammenhang forscht einer der Partner, das Entsorgungsunternehmen Pre Zero (ehemals Tönsmeier, Porta Westfalica) an einer Methode, Kunststoff so zu recyceln, dass er für den gleichen Zweck wieder verwendet werden kann.

Zum Startschuss von »Lippe Zirkulär« kam am vergangenen Freitag Michael Braungart (Uni Lüneburg) in die Technische Hochschule OWL in Detmold, um das von ihm entwickelte Konzept »Cradle to Cradle« (von der Wiege zur Wiege) zu erläutern. Landrat Axel Lehmann und Fachgebietsleiterin Ute Röder erklärten, der Kreis Lippe wolle in dem Bereich bundesweit Vorreiter werden.

Nach Angabe von Birgit Essling, Geschäftsführerin von »Lippe Zirkulär«, soll neben den Unternehmen auch die Bevölkerung angesprochen werden. So sei etwa die »gelbe Tonne« verbesserungsfähig, indem die Verbraucher etwa die Aluminium-Abdeckung von den Joghurtbechern abtrennen: »Nur dann können sie getrennt herausgefischt und auch tatsächlich recycelt werden.« Ein weiteres Beispiel sei die Wiederverwertung alter Baustoffe.