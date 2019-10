Der Mann aus Horn-Bad Meinberg sei laut Polizei am Mittwochabend auf der Hornsche Straße in Richtung Detmold unterwegs gewesen. In einer Linkskurve in Höhe des Knickweges geriet er demnach mit seinem Fahrzeug auf nasser Straße ins Schleudern, geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der Beifahrerseite seines Fahrzeugs gegen einen entgegenkommenden Mercedes Sprinter, teilte die Polizei mit.

Der 35 Jahre alte Fahrer des durch den Unfall völlig zerstörten Sprinters hat nach den Angaben vom Donnerstag den Mann aus dem Autowrack gezogen. Aber ein Notarzt konnte den 21-Jährigen nicht retten, er starb noch an der Unfallstelle an den schweren Verletzungen. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.