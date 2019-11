Von Florian Weyand

Gemeinsam mit Frank Koch von der Energieagentur NRW führt die Tour in einem Mercedes-Benz GLC F-Cell durch Detmold. Das Besondere an dem Auto: Neben einer Brennstoffzelle verfügt der 211 PS-starke Mercedes auch über einen Batterieantrieb.

Beim Beschleunigen ist das etwa zwei Tonnen schwere Fahrzeug kaum zu hören und rollt absolut leise durch den Verkehr. Der Unterschied zu einem Benziner ist für den Laien kaum zu spüren.

Laut Herstellerangaben soll der Mercedes mit einer Tankfüllung Wasserstoff 430 Kilometer weit kommen. »50 zusätzliche Kilometer können mit der Batterie gefahren werden«, sagt Koch. Weltmeister in Sachen Reichweite sei derzeit ein Modell des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai. »Der hat 650 Kilometer echte Reichweite mit einer Tankfüllung, verfügt aber auch über einen etwas größeren Tank als der Mercedes«, sagt Koch.

Netz fehlt

Noch fehlt in Ostwestfalen-Lippe ein Netz an Tankstellen. Mit Wasserstoff getankt werden kann derzeit nur in Rheda-Wiedenbrück . Ein Kilogramm Wasserstoff kostet etwa 9,50 Euro. Der Preis sei aber politisch beeinflusst, meint Koch. »Das Fahren eines Wasserstoffautos soll nicht teurer sein als mit einem Super-Benziner«, klärt der Experte auf. In Köln, wo Wasserstoff im Überschuss produziert werde und die Busse im Regionalverkehr betankt werden, koste das Kilogramm Wasserstoff nur 3,80 Euro, berichtet Koch. »Damit ist man billiger als ein Dieselfahrzeug.«

Der Tankvorgang dauert mit sechs Minuten länger als bei einem Benziner. Im Vergleich zur Ladezeit eines Elektroautos liegt der Vorteil aber klar beim Wasserstofffahrzeug. Auch gefährlich sei der Tankvorgang nicht – auch wenn diese Legende im Internet weitverbreitet ist. Ein Sensor kommuniziert zwischen Auto und Tankstation, überprüft Druck und Temperatur. »Wasserstoffautos sind nicht gefährlicher als andere Fahrzeuge«, sagt Koch.

Suche nach Alternativmaterialien

Auch in Sachen Umweltschutz hinterlässt die Brennstoffzelle einen guten Eindruck. Als einziges Edelmetall werde nur Platin verarbeitet. Das könne man zum Beispiel aus den Dieselfahrzeugen recyceln, die nicht mehr gefahren werden, sagt Koch. »Die Tendenz bei den Rohstoffen geht sogar weiter nach unten. Man versucht derzeit Alternativmaterialien zu finden«, erklärt der Experte.

Deutliche Nachteile hat das Wasserstoffauto derzeit bei den Anschaffungskosten. Zwar ist das Fahrzeug von Mercedes-Benz nicht zu kaufen, sondern nur zu mieten – der Preis eines durchschnittlichen Wasserstoffautos liege aber bei etwa 80.000 Euro, klärt der Fachmann auf. Die hohen Kosten hängen aber nicht mit den Materialpreisen zusammen, sagt Koch. »Es sind die Herstellkosten, da die Autos nur in kleinen Stückzahlen produziert werden. Wenn die Autos in Serie gebaut werden, gehen die Kosten nach unten. Das wird man bei dem Modell von Hyundai sehen.«

Nutzfahrzeuge als Markt?

Einen großen Absatzmarkt für Wasserstoffautos sieht Koch im Bereich der Nutzfahrzeuge. Da könne die Brennstoffzelle den großen Vorteil ausspielen, deutlich leichter zu sein als ein Batteriefahrzeug mit gleicher Reichweite. »Mit der Brennstoffzelle kann viel mehr Nutzlast in das Fahrzeug reingepackt werden«, sagt der Experte. Das gelte auch für Busse. Große Passagierzahlen können in Elektrobussen nicht über große Reichweiten transportiert werden, sagt Koch. »Das ist bei der Brennstoffzelle nicht der Fall.« Gerade auf dem Land mit großen Strecken hat der Brennstoffzellenbus Vorteile gegenüber dem Batteriebus.

Eine moderne Brennstoffzelle habe eine Lebensdauer von 30.000 Stunden, sagt der Experte. »Das reicht bei einem Linienbus für einen Betrieb von zehn Jahren.« In Privatautos habe die Batterie eine Lebensdauer von etwa 6000 Stunden, was ebenfalls einem Betrieb von zehn Jahren entspreche, sagt Koch.

Kreis Lippe setzt auf Wasserstoff

Bei der Mobilität setzt der Kreis Lippe zukünftig verstärkt auf Wasserstoffautos. »Wasserstoff ist bei uns auf der Liste ganz weit oben«, sagt Ute Röder, Fachbereichsleiterin Energie und Umwelt beim Kreis Lippe. Grund ist der Klimaschutz. Ein Drittel der Treibhausgase werde durch den Verkehr verursacht – und das setze die Verwaltung unter Druck. »Wir haben bis 2050 die Vorgabe, die Treibhausgase um 95 Prozent zu reduzieren«, sagt Röder. Die Nutzung von Wasserstoff soll neben Elektromobilität und einem besseren ÖPNV ein Schritt sein, um das Ziel zu erreichen.

Die Technologie sei vorhanden und bewährt, es fehle aber an der Infrastruktur, erklärt Röder. So gibt es in Ostwestfalen-Lippe derzeit nur eine öffentliche Wasserstofftankstelle – in Rheda-Wiedenbrück. Auch die Frage, ob und wo Wasserstoff effektiv produziert werden kann, sei noch nicht beantwortet. Daher werden derzeit Gespräche mit Nachbarkreisen und Kommunen sowie Unternehmen geführt, um gemeinsam an der Entwicklung der Infrastruktur zu arbeiten.