Demold (epd). Wegen Missbrauchsverdacht und Kinderpornographie muss sich am kommenden Dienstag ein 42 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Detmold verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Detmold hat gegen ihn Anklage in drei Fällen des sexuellen Missbrauchs eines schutzbefohlenen Kindes erhoben, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte (AZ: 23 KLs 33/19). Der Mann soll demnach im Zeitraum von September 2018 bis Anfang Juli 2019 als Erzieher einer Kindertagesstätte in Horn-Bad Meinberg ein Kindergartenkind unsittlich berührt haben.

Außerdem wird dem Angeklagten der Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie der Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. So stellten im Juli Beamte bei dem Mann über 3700 Bilddateien mit überwiegend kinderpornografischem Inhalt sowie eine Menge an Munition sicher, für die er keine erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen konnte, wie es hieß.