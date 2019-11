Von Florian Weyand

In dem Verfahren, das bereits am vergangenen Montag verhandelt worden ist, geht es um einen Darlehensvertrag, den der in Bad Salzuflen lebende Deutschmanek und eine Frau bei einer Bank abgeschlossen haben sollen. Mit der Klägerin soll Deutschmanek in einer »nichtehelichen Lebensgemeinschaft« gelebt haben, wie Wolfram Wortmuth, der Pressesprecher des Landgerichts, erklärt. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen beträgt der Streitwert etwa 29.000 Euro.

Beim Prozess sollen Deutschmanek und die Klägerin gemeinsam mit ihren Rechtsanwälten erschienen sein. Beide Parteien nahmen die Gelegenheit wahr und äußerten sich zur Sache. »Das ist in einem Zivilprozess ein übliches Verfahren«, sagt Wormuth. Bis Ende des Jahres haben beide Seiten noch Zeit, schriftliche Angaben zu machen. Der nächste Prozesstag ist für den 13. Januar 2020 angesetzt. Dann werde laut Wormuth vermutlich ein Urteil gesprochen werden.

Der gelernte Kfz-Mechaniker Deutschmanek betrieb einst einen Antiquitätenladen mit dem Namen »Trödelprinz«. Seit 2014 steht er für die beliebte Show »Bares für Rares« vor der Kamera. Als Sachverständiger taxiert er den Wert von Antiquitäten. Im Herbst 2019 musste Deutschmanek aufgrund einer Wirbelsäulenoperation eine Pause einlegen, mittlerweile gehört er aber wieder zum Stammpersonal der Sendung.