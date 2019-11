Die Adlerwarte Berlebeck in Detmold: Es ist eine neue Aufnahmestation für Wildvögel geplant. Foto: Moritz Winde

Detmold/Düsseldorf (WB/epd). Die Adlerwarte Berlebeck in Detmold bekommt eine neue Aufnahmestation für Wildvögel. Für das Projekt erhalte der Förderverein Artenschutzzentrum einen Zuschuss der Nordrhein-Westfalen-Stiftung von 246.000 Euro, teilte die Stiftung am Donnerstag in Düsseldorf mit.