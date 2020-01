Detmold (WB/lwl). Auch wenn der Winter derzeit auf sich warten lässt: Im Freilichtmuseum in Detmold kann man auch außerhalb der Saison, die am 1. April startet, besondere Fotomotive entdecken. Der Landwirtschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bietet Winterspaziergänge für Hobbyfotografen an.

An sechs Sonntagen haben Interessierte die Gelegenheit, das derzeit geschlossene Freilichtmuseum zu erwandern und dabei neue fotografische Eindrücke zu sammeln. Los geht es am kommenden Sonntag.

Profi begleitet die Teilnehmer

Die Hobbyfotografen starten um 13 Uhr unter Begleitung eines Profis am Museumseingang. Wer am Sonntag keine Zeit hat, dem bietet sich bis zum Saisonstart noch an folgenden Terminen die Möglichkeit zur Teilnahme: am 26. Januar, am 2., 16. und 23. Februar sowie am 15. März.

Eigene Kamera ist mitzubringen

Die Kosten pro Person betragen 15 Euro, die Gruppengröße ist auf 15 Personen be-schränkt. Daher ist eine Anmeldung in der Museumszentrale unter Telefon 05231/7060 bis freitags vor der Veranstaltung erforderlich. Mitzubringen sind eine eigene Kamera und eventuell ein Stativ.

