In der rechten Erdgeschosswohnung geschah das Verbrechen. Foto: Althoff

Wegen des Alters der Jugendlichen wird der Prozess, der möglicherweise im April vor dem Landgericht Detmold beginnt, ohne Öffentlichkeit stattfinden. Zum Schutz des Mädchens macht Oberstaatsanwalt Christopher Imig auch keine näheren Angaben zur Anklageschrift. „Nur soviel: Wir gehen von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus.“

Nach WESTFALEN-BLATT-Angaben soll es Mord sein, der dem Mädchen vorgeworfen wird, begangen aus niederen Beweggründen. Möglicherweise kommt auch noch das Mordmerkmal der Heimtücke in Betracht, denn Niklas soll geschlafen haben, als ihn die ersten Messerstiche trafen.

Das Mädchen hat bisher bei der Polizei nur vage Angaben zu seinem Motiv gemacht. Eventuell hatte sich die Schülerin von der alleinerziehenden Mutter gegenüber ihrem Halbbruder zurückgesetzt gefühlt. Nach der Tat hatte die 15-Jährige mit Blut eine Botschaft an die Wand geschrieben, über deren Inhalt die Ermittler schweigen. Dann hatte sie das Haus verlassen und war am Tag darauf in Lemgo festgenommen worden.

Die Jugendliche sitzt in der Justizvollzugsanstalt Iserlohn in Untersuchungshaft und wurde dort von einem Gerichtspsychiater begutachtet. Das Ergebnis liegt der Staatsanwaltschaft Detmold nicht vor.

Niklas wurde mit Hilfe von Spenden nach Polen überführt, in die Heimat seiner Eltern.