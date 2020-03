Soldaten der Friedenstruppe der Afrikanischen Union in Afgooye, einer 68.000-Einwohner-Stadt in Somalia. Foto: AMISOM

Von Christian Althoff

Detmold (WB). Eine 27 Jahre alte Afrikanerin steht am Montag in Detmold vor Gericht, weil sie vor sieben Jahren in ihrer mehr als 6000 Kilometer entfernten Heimat einen Mann niedergestochen haben soll. Dr. Melanie Rüter, Sprecherin des Landgerichts: „Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor.“

Die Frau, die heute in Bad Salzuflen lebt, war vor Jahren aus Afrika geflohen und hatte in Deutschland einen Asylantrag gestellt. 2017 gab sie laut Staatsanwaltschaft bei ihrer Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) an, sie habe im Juli 2013 in Afgooye im Süden Somalias einem Mann aufgelauert und ihn von hinten mit zwei Stichen niedergestochen, um ihn zu töten. Er habe aber überlebt. Zum Motiv sagte sie, der 30-Jährige und ein weiterer Mann hätten sie zwei Monate vorher vergewaltigt. In der Folge habe sie einen Spießrutenlauf erlebt. Das Bamf gab die Aussage der Frau an die Strafverfolgungsbehörden weiter.

Gericht sieht hinreichenden Tatverdacht

Ist ihr Geständnis glaubhaft, oder soll es die Afrikanerin vor einer Abschiebung schützen? „Das Gericht sieht zumindest einen hinreichenden Tatverdacht, sonst hätte es die Anklage nicht zugelassen“, sagt Dr. Rüter.

In Somalia gibt es die Todesstrafe, und sie wird nach Angaben Amnesty Internationals auch vollstreckt. 2017 soll es nach Angaben der Menschenrechtsorganisation 24 Hinrichtungen in dem 15-Millionen-Einwohner-Land gegeben haben. Droht der Frau dort die Todesstrafe, könnte das für die Ausländerbehörde des Kreises Lippe ein Grund sein, die Afrikanerin nicht abzuschieben – sie könnte eine Duldung bekommen, die immer wieder verlängert wird, solange Somalia die Todesstrafe hat.

„Spricht viel dafür, dass ihr Geständnis stimmt“

Das deutsche Strafgesetzbuch ermöglicht mit seinem Paragrafen 7 die Verfolgung von Straftaten, die hier lebende Ausländer im Ausland begangen haben, wenn eine Auslieferung nicht in Frage kommt. Das kann der Fall sein, weil das fremde Land keinen Auslieferungsantrag gestellt hat. Das kann aber auch der Fall sein, weil es in dem Land die Todesstrafe gibt. Dann liefert die deutsche Justiz Verdächtige nicht aus, sondern stellt sie hier vor Gericht – wenn die Tat auch in Deutschland strafbar ist.

Oberstaatsanwalt Christopher Imig: „Es kam in den letzten Jahren mehrfach vor, dass sich Asylbewerber bei ihrer Anhörung gegenüber dem Bamf schwerster Taten bezichtigt haben – offenbar, um wegen drohender Todesstrafen nicht abgeschoben zu werden. Denn sobald wir gegen sie strafrechtlich ermittelt haben, wollten sie von ihrem Geständnis nichts mehr wissen.“ Das sei in diesem Fall anders: „Die Frau bleibt bei ihrer Geschichte, und ihre Aussage ist sehr detailreich. Deshalb spricht viel dafür, dass ihr Geständnis stimmt.“