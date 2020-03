Stadtführerin Cornelia Müller-Hisje vor dem Schloss Brake in einem für die Zeit Fürstin Paulines typischen Kleid. Foto: Althoff

Von Christian Althoff

Detmold (WB). „Die war fett, aber cool!“ So beschrieb ein Schüler die lippische Fürstin Pauline (1769–1820), und die Detmolder Stadtführerin Cornelia Müller-Hisje gibt diesen Satz gerne zum Besten. „Er zeigt, dass das Gute, das diese Frau getan hat, bis heute vielen Menschen präsent ist.“

Im Dezember jährt sich der Todestag der außergewöhnlichen Frau zum 200. Mal – Anlass für den Lippischen Heimatbund, den Landesverband Lippe und viele Unterstützer, das Jahr 2020 zum „Pauline-Jahr“ auszurufen. Bis Ende Dezember sind viele Veranstaltungen geplant – vom ZDF-Fernsehgottesdienst am 13. April über Lesungen, Feste und Ausflüge bis zu Musicalaufführungen des Landestheaters. Es wird einen Comic geben, und für Schulen sind Unterrichtseinheiten vorbereitet.

„Von den Ideen der französischen Revolution angetan“

Pauline wurde 1769 als Tochter von Friedrich Fürst von Anhalt-Bernburg und seiner Frau Luise geboren, die wenige Tage nach der Geburt an Masern starb. Der Vater übernahm die Erziehung Paulines und ihres Bruders Alexius. Das Mädchen lernte Latein, Französisch, Geschichte und Staatswissenschaften. „Pauline war sehr sprachbegabt“, sagt die Historikerin Dr. Bärbel Sunderbrink, Stadtarchivarin in Detmold. „Schon als 13-Jährige beherrschte sie Französisch und führte die Korrespondenz ihres Vaters.“

Französisch war die Sprache der Zeit. Pauline las zeitgenössische Literatur aus Paris und stand im Briefkontakt mit vielen Menschen. Das erweiterte ihren Horizont. 1796 heiratete sie mit 26 Jahren Leopold I. Fürst zur Lippe. Doch der Fürst war verwirrt. Schon 1790 war die Geistesstörung durchgebrochen, die zu seiner Entmündigung geführt hatte. Erst nach einer Besserung und der teilweisen Aufhebung der Vormundschaft hatte Pauline der Hochzeit zugestimmt. Sie schrieb einem Verwandten: „Der Fürst ist gut, edel und rechtschaffen, er liebt und schätzt mich und hat weit mehr innern Wert als äußeren Schein.“ Das Paar bekam drei Kinder: Leopold, Friedrich und Tochter Luise, die ihre Geburt aber nur wenige Tage überlebte.

1802 starb Leopold I., und Pauline übernahm für den unmündigen Sohn Leopold die Regentschaft. „Während der Adel damals vielerorts in einer Enge verharrte, war Pauline von den Ideen der französischen Revolution angetan“, sagt die Historikerin Bärbel Sunderbrink. „Sie war Neuem gegenüber aufgeschlossen, und das Wohl ihrer Bürger hatte für sie einen hohen Stellenwert.“

Volksnah, aber autokratisch

Ihr Nachfahre, der heutige Schlossherr Stephan Prinz zur Lippe: „Fürstin Pauline hatte ein besonderes Gespür für soziale Bedürftigkeit und war ihrer Zeit weit voraus. Mit der Gründung der ersten sogenannten Kinderbewahranstalt, einem Vorläufer des Kindergartens, und einer ersten Berufsschule hat sie soziale Maßstäbe gesetzt.“ Pauline führte eine Branntweinsteuer ein, um den Bau einer Heilanstalt für Geisteskranke zu finanzieren, und 1810 sorgte sie dafür, dass die wenigen Juden, die in Lippe lebten, bürgerliche Rechte bekamen.

Pauline wirkte nach außen volksnah, herrschte aber autokratisch, und soll auch bei der Erziehung ihrer beiden Söhne nicht die glücklichste Hand gehabt haben. Sie soll sich in diesem Zusammenhang selbst als zu ungeduldig bezeichnet haben und stellte schließlich Erzieher ein.

Möglicherweise war es nicht nur Nächstenliebe, die sie zu sozialen Verbesserungen veranlasste. In Abhandlungen von Historikern taucht immer wieder auf, dass sie die verbreitete Armut, die sie in Form von Bettelei auch rund um ihr Schloss wahrnahm, auch im Hang einiger Lipper „zu Trägheit und Nichtstun“ begründet sah. Arbeit zu schaffen und Menschen an Arbeit zu gewöhnen erschien ihr deshalb als wichtige Aufgabe. Sie rannte bei der armen Bevölkerung aber keineswegs offene Türen ein, als sie eine Art Berufsschule schuf, denn für viele Eltern bedeuteten bettelnde Kinder Geld. Weil Pauline die Schüler aber nicht nur theoretisch unterrichten ließ, sondern auch handwerklich und die dabei hergestellten Waren zugunsten der Familien verkauft worden, wuchs die Akzeptanz dieser sogenannten Industrieschule bald.

Eigenständigkeit des Fürstentums

Fürstin Pauline war nicht nur Sozialreformerin, sie war auch Staatsfrau. Ihr kleines Territorium drohte ständig von Frankreich oder von den hessischen und preußischen Nachbarn einverleibt zu werden. In Verhandlungen mit den Franzosen gelang es ihr, dass Napoleon der Aufnahme Lippes in den Rheinbund zustimmte, womit das Fürstentum seine Eigenständigkeit behielt. Dass Lipper noch heute eine starke Verbundenheit zu ihrer Heimat verspüren, führen Historiker auch darauf zurück, dass die Grenzen von damals bis heute weitgehend unverändert geblieben sind – nur dass sie jetzt den Kreis Lippe abbilden.

Stephan Prinz zur Lippe: „Fürstin Pauline ist ein frühes Beispiel für die Emanzipation einer starken Frau. Sie hat sich in einer von Männern dominierten Welt nicht nur behauptet, sondern allseitigen Respekt verschafft. Sie war klar westlich orientiert, was Anfang des 19. Jahrhunderts eine Orientierung Richtung Frankreich und gegen Preußen und Russland bedeutete.“ Gerade heute habe diese Haltung wieder eine große Aktualität.