Nach Auskunft der Behörde gilt diese Regelung ab sofort. ist ab Freitag, 13. März 2020, für 14 Tage geschlossen. Hintergrund dafür ist ein bestätigter Coronafall im Team der Behörde. Bürger, die die Ausländerbehörde der Stadt aufsuchen möchten, werden daher gebeten, sich in dringenden aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten an die Ausländerbehörde des Kreises Lippe zu wenden – entweder per Telefon unter 05231/623780 oder per Mail an auslaenderamt@kreis-lippe.de.

Das Sozialamt der Stadt Detmold, dessen Räume sich ebenfalls an der Wittekindstraße 7 befinden, ist arbeitsfähig, hat aber nur eingeschränkt geöffnet. Bürger sollten das Sozialamt nur in dringenden Fällen kontaktieren und sich vorher telefonisch unter Tel. 05231/977550 oder bei ihrem jeweiligen Sachbearbeiter anmelden. So soll der Publikumsverkehr minimiert werden.