Von Christian Althoff

Detmold (WB). Das britische Heer nutzte den ehemaligen Luftwaffenhangar am Stadtrand von Detmold bis zu seinem Abzug 1995 für seine Hubschrauber. Jetzt stehen zwei Feuerwehrmänner mit Atemschutzmasken an der Zufahrt und stoppen den Wagen eines älteren Ehepaares. Das möchte sich im Hangar 21 auf das Corona-Virus testen lassen, hat aber keine ärztliche Verordnung.

Vor zehn Tagen hat der Kreis Lippe die Kulturfabrik im Hangar zum größten Untersuchungszen­trum Ostwestfalen-Lippes umfunktioniert. „Wir haben seitdem das ein oder andere verbessert, und jetzt läuft der Betrieb ziemlich rund”, sagt Meinolf Haase, der beim Kreis Lippe für den Bevölkerungsschutz zuständig ist.

Hier wird auf das Virus getestet. Foto: Christian Althoff Hier wird auf das Virus getestet. Foto: Christian Althoff

Die Gesellschaft ist zweigeteilt an diesem Samstag. Die einen genießen den ersten Sonnentag seit langem und drängen sich in Cafés, als gebe es das Virus nicht. Als hätten nicht Virologen noch am Freitag eindringlich darauf hingewiesen, dass es nur mit dem Unterbinden persönlicher Kontakte die Chance gibt, die Infektionskurve abzuflachen, um das Gesundheitssystem zu stützen.

Und es gibt die anderen, wie hier im Hangar 21. Jene, die verhindern wollen, dass es so schlimm wird wie in Italien, wo Ärzte inzwischen entscheiden müssen, wen sie ans Beatmungsgerät legen und wen sie sterben lassen – weil die Welle der Infizierten zu gewaltig geworden ist.

„Wir haben hier schon sehr viele Menschen getestet, um Infizierte zu finden und sie dann zu bitten, zu Hause zu bleiben und die Infektionskette zu unterbrechen”, sagt Meinolf Haase. Mehr als 200 Abstriche hätten die Helfer zuletzt pro Tag im Hangar 21 gemacht, fast 50 Infizierte seien so bis Samstag entdeckt worden.

Ein Arzt wartet vor dem Zelt, in dem Abstriche genommen werden, auf den nächsten Patienten. Foto: Christian Althoff Ein Arzt wartet vor dem Zelt, in dem Abstriche genommen werden, auf den nächsten Patienten. Foto: Christian Althoff

In Kreisen, die kein Diagnosezentrum haben und die nicht schon lange testen, sind die Zahlen viel niedriger, was aber nichts über die Zahl der Infizierten aussagt. „Da wird eine trügerische Sicherheit vermittelt”, sagt ein Arzt.

Das Klinikum Lippe hatte den Kreis gebeten, eine Anlaufstelle für potenziell Infizierte möglichst weit entfernt vom Krankenhaus zu installieren, und die Stadt hatte das weitläufige Gelände rund um den Hangar 21 zur Verfügung gestellt. Geleitet wird das Untersuchungszentrum vom Kreis Lippe und der Kassenärztlichen Vereinigung. Vor Ort sind niedergelassene Ärzte, Mitarbeiter des Gesundheitsamts, Helfer von Feuerwehr, Johannitern und Rotem Kreuz und Medizinische Fachangestellte.

„In den ersten Tagen haben Lehrer hustende Schüler zu uns geschickt, und Firmen wollten Mitarbeiter testen lassen. Aber das ging natürlich nicht.” sagt Haase. Er weiß: Die Verunsicherung ist groß. In der Leitstelle Lemgo, in der Menschen aus den Kreisen Paderborn, Höxter und Lippe außerhalb der Öffnungszeiten ihres Hausarztes unter der Nummer 116 117 Rat finden, seien am Freitagnachmittag 650 Anrufe eingegangen. „Sonst sitzen drei Mitarbeiter an unseren Telefonen, jetzt zehn.”

Die Feuerwehrmänner an der Zufahrt zum Gelände des Hangars haben Listen mit Namen von Menschen, denen ein Test empfohlen wurde. Dr. Kerstin Ahaus, Leiterin des Gesundheitsamts: „Wir nehmen nur Abstriche von Menschen, denen das von ihrem Arzt oder vom Gesundheitsamt geraten wurde.” Alle anderen müssen umkehren – auch das ältere Ehepaar. Das Diagnosezen­trum war zur Unterstützung des Gesundheitssystems gedacht und nicht dafür, den etwa 200 Hausärzten in Lippe das Abstreichen abzunehmen. Aber es gibt zunehmend Ärzte, die keine Abstriche mehr machen – weil Schutzausrüstung fehlt oder sie fürchten, bei einem positiven Befund die Praxis schließen zu müssen.

Wer am Hangar 21 ankommt, muss in seinem Auto sitzenbleiben. Die Feuerwehrleute händigen ihm durch die geöffnete Scheibe einen Fragebogen aus, den der Patient ausfüllen muss: Name, Adresse, Erreichbarkeit, Symptome... Dann klemmen die Helfer ein großes Schild mit einer Zahl oder einem Buchstaben ans Auto, um es während des weiteren Prozederes leichter identifizieren zu können. Zuletzt schicken sie den Fahrer mit seinem Wagen etwa 100 Meter weiter. Dort wartet ein Arzt im Schutzanzug, der zudem eine Brille und eine Atemmaske trägt. „Ich schaue mir den Fahrer durch das geöffnete Fenster an und befrage ihn”, sagt der Mediziner. „Wenn ich sehe, dass er stark schwitzt oder andere heftige Symptome hat, lasse ich ihn zu Fuß in den Hangar begleiten, wo er ärztlich untersucht wird.”

Alle anderen werden mit ihrem Auto in ein großes Zelt dirigiert, das Platz für mehr als zehn Wagen bietet. Hier lassen sich Gesundheitshelfer den ausgefüllten Fragebogen geben und machen durch die geöffnete Scheibe eine Rachenabstrich. Dann werden die Menschen aufgefordert, wieder nach Hause zu fahren und dort zwei Tage zu bleiben. Haase: „Wir lassen zweimal am Tag Abstriche ins Labor bringen und haben in der Regel nach 24 Stunden das Ergebnis.” Nur bei einem positiven Test würden die Menschen informiert. „Wer nichts von uns hört, kann beim Gesundheitsamt anrufen und nach dem Ergebnis fragen, er muss das aber nicht.”

Wer zu Beginn der Prozedur von dem Arzt herausgefischt und in den Hangar begleitet wurde, findet dort in einem separaten Raum eine komplette Arztpraxis vor. Der eigentliche Hangar dient als Wartezimmer auch für große Gruppen. Die Stühle für die wartenden Patienten sind mit jeweils mehreren Metern Abstand aufgestellt, und es gibt hinter einem Vorhang einen Wartebereich für Eltern – falls Kinder untersucht werden. „Hier haben wir schon einen ganzen Bus mit Schülern abgefertigt, die von einer Skifreizeit kamen”, sagt Meinolf Haase.

In der provisorischen Arztpraxis werden die Patienten untersucht. In der Regel bekommen sie ein Rezept und werden dann nach Hause entlassen, wo sie auf das Testergebnis warten sollen. Nur Kranke mit starken Symptomen und Lungenproblemen werden von hier aus in Klinikum gefahren.

Es ist etwa 18 Uhr, als die letzten Mitarbeiter den Hangar verlassen. Morgen, am Sonntag, werden sie wieder hier sein. Das Virus kennt kein Wochenende.