Der Kreis reagiert damit auf die am Mittwoch veränderten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Demnach können nun auch Menschen getestet werden, die Kontakt zu einem Infizierten hatten, aber symptomfrei sind. Gleiches gilt für symptomfreie Rückkehrer aus Risikogebieten und besonders betroffenen deutschen Regionen, Kranke wie Diabetiker mit leichten Grippeanzeichen sowie Polizisten und andere Helfer mit Grippe-Beschwerden.

Die Testkapazitäten seien sichergestellt, sagt Lehmann. Jetzt seien 300 Abstriche am Tag möglich, bisher seien es bis zu 200 gewesen. In mehreren Kreisen in Ostwestfalen-Lippe waren zuletzt Patienten an Abstrichstellen abgewiesen worden, wenn die Kriterien des Robert-Koch-Instituts nicht erfüllt waren.