Detmold (WB). Im Kreis Lippe ist erneut ein Mann an den Folgen einer Corona-Infizierung gestorben. Das teilt der Kreis Lippe mit. Es ist der dritte Todesfall in Ostwestfalen-Lippe.

Wie bei dem ersten Todesfall handelt es sich um einen 87-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Der erste Todesfall war am 20. März bekannt geworden.

Damit gibt es im Kreis Lippe jetzt 278 bestätigte Corona-Falle (Stand Samstag, 12 Uhr), das sind 17 mehr als am Freitag. 28 Personen sind laut Kreisverwaltung wieder genesen. Mit 47 Infizierten ist der Stand in Horn-Bad Meinberg am höchsten. Es folgen Detmold und Blomberg (jeweils 36).

Seit dem 6. März wurden kreisweit 3792 Abstriche gemacht.