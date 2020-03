Das Eiscafé hat Sitzgelegenheiten und bietet auch Speisen und Heißgetränke zum Mitnehmen an. Mit Allgemeinverfügung vom 18. März ordnete die zuständige Kommune als Antragsgegnerin unter anderem an, den Betrieb von Cafés als kontaktreduzierende Maßnahme zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus bis zum 19. April vollumfänglich einzustellen.

Das Gericht hat den dagegen erhobenen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung abgelehnt. „Da bereits in ganz Deutschland, insbesondere im Kreis Lippe, an Corona erkrankte Personen festgestellt wurden und zu befürchten sei, dass sich unerkannt weitere Personen infiziert haben, die sich noch nicht in Quarantäne befinden, seien die Voraussetzungen für die getroffenen Maßnahmen gemäß Paragraf 28 Infektionsschutzgesetz erfüllt“, heißt es in der Mitteilung des Verwaltungsgerichts Minden.

Es spreche daher vieles dafür, dass die den Betrieb betreffende Schließungsanordnung rechtmäßig ist. Auch eine teilweise Aufrechterhaltung des Betriebes durch einen Außer-Haus-Verkauf sei nicht als taugliche Alternativmaßnahme in Frage gekommen, da weiterhin die erhebliche Gefahr bestünde, dass durch die Bildung von Warteschlangen vor dem Café eine Weiterverbreitung des Virus begünstigt werde, so das Gericht. Az.: 7 L 246/20