Von Christian Althoff

Petershagen/Detmold (WB). Das Sozialgericht in Detmold hat einer querschnittgelähmten Frau (35) aus Petershagen ein gebrauchtes, behindertengerechtes Auto zugesprochen.

Die Frau war mit einem offenen Rücken zur Welt gekommen und leidet in der Folge an einer Querschnittlähmung von der Brust abwärts. Sie lebt zusammen mit ihren beiden schulpflichtigen Kindern von etwa 1000 Euro Erwerbsunfähigkeitsrente, Wohngeld und Kindergeld. Bisher benutzte sie einen Kleinwagen, den ihre Eltern gekauft hatten und der über eine Handschaltung und ein spezielles Lenkrad verfügte. Doch das 13 Jahre alte Auto ging immer wieder kaputt und hatte auch keine Verlademöglichkeit für den Rollstuhl. Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster, der für die Integration Behinderter zuständig ist, beantragte die Frau deshalb die Kostenübernahme für ein rollstuhlgerechtes Auto. Das lehnte der Verband ab. Er argumentierte, sie sei nicht auf einen Wagen angewiesen. Den Transport zum Arzt und zu Therapien müsse die Krankenkasse übernehmen, und andere Fahrten seien mit Bussen möglich.

Andere Transportmöglichkeiten

Die Frau klagte gegen den ablehnenden Bescheid. Sie erläuterte vor dem Sozialgericht, dass sie ein Auto brauche, um ihre kleine Tochter zur Schule zu bringen, um die Kinder zu Terminen wie zu Kindergeburtstagen oder zum Sport zu fahren, aber auch, um sich mal mit einer Freundin zu treffen.

Grundsätzlich bejaht das Gesetz einen Anspruch auf ein behindertengerechtes Auto, wenn nur so die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und das Treffen anderer Menschen sichergestellt werden kann. Zunächst aber prüfte das Sozialgericht andere Transportmöglichkeiten. Doch die schienen ihm nicht praktikabel zu sein. Dort, wo die Frau lebe, gebe es nur einen Taxisbus, der nicht barrierefrei sei. Und der Behindertenfahrdienst des Kreises Minden-Lübbecke gewähre pro Monat nur Fahrten für 100 Euro, was nicht einmal reiche, um die Tochter täglich zur Schule zu bringen. Außerdem sei der Fahrdienst nicht flexibel.

„Unentbehrlich zum Erreichen des Eingliederungsziels”

Die Richter kamen zu dem Schluss, dass der Frau 9500 Euro für den Kauf eines Gebrauchtwagens zuständen, außerdem die Kosten für einen rollstuhlgerechten Umbau des Autos. Die Richter beriefen sich auf entsprechende Kostenvoranschläge für ein Rollstuhlverladesystem und hielten 19.000 Euro Umbaukosten für angemessen. Damit stehen der Frau nun 28.500 Euro zur Verfügung, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe zahlen muss. Die Frau muss nicht zwangsläufig ein Auto umbauen lassen, sie kann für das Geld auch ein gebrauchtes, rollstuhlgerechtes Auto kaufen.

Der Autokauf ist nach Auffassung der Kammer „unentbehrlich zum Erreichen des Eingliederungsziels”. Und da die Frau nicht selbst das Geld für ein Auto habe, sei die Kostenübernahme durch den Landschaftsverband angemessen.

Az.: S 11 SO 255/18