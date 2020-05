Wegen Betrugs in 37 Fällen und versuchten Betrugs in neun Fällen ist Rolf Herbrechtsmeier verurteilt worden. Foto: Oliver Schwabe

Detmold (dpa). Der selbsternannte „Führerscheinkönig“ von Detmold muss für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Detmold verurteilte den 52-jährigen Rolf Herbrechtsmeier am Mittwoch wegen Betruges in 37 Fällen und versuchten Betruges in neun Fällen. Der Vorwurf der Steuerhinterziehung wurde fallen gelassen. Seine Ehefrau (44) kam mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten davon.